Хаменеи дал слово: «Израиль пожалеет…»

Иран заставит Израиль «пожалеть» об ударе по иранскому консульству в Дамаске, в результате которого погибли два высокопоставленных генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС). Об этом заявил руководитель и духовный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи.

«Гадкий режим получит возмездие от рук наших храбрых людей... Мы заставим их пожалеть об этом преступлении», - приводит слова Хаменеи его пресс-служба.