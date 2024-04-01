Мигрантов задержали. Махачкалу убирать некому

Работники мэрии Махачкалы были вынуждены выйти на уборку мусора, так как в столице Дагестана возник мусорный коллапс в результате рейда силовиков по мигрантам: полиция задержала работников бюджетного учреждения «Махачкала-1», и убирать мусор в городе стало некому. Об этом пишет The Insider.

«На протяжении последних дней наблюдается ухудшение санитарного состояния города, по техническим причинам у регионального оператора (по обращению с твердыми коммунальными отходами) МБУ«Махачкала-1» возникли сложности при уборке контейнерных площадок и вывозе ТКО», — сообщается в Telegram-канале администрации города.

Чтобы как-то исправить проблему, сообщает мэрия Махачкалы, в понедельник в уборке и вывозе мусора на территории муниципалитета приняли участие мужчины, работающие в администрации Махачкалы и подведомственных учреждениях.