Кейт Миддлтон шантажировали

Признание принцессы Уэльской Кэтрин (Кейт Миддлтон) в выявлении у нее онкологического заболевания могло стать следствием шантажа. Об этом сообщила газета The Daily Mail.

Жена наследника британского трона принца Уильяма заявила в распространенном Кенсингтонским дворцом видеообращении, что проходит курс "профилактической химиотерапии и сейчас находится на ранней стадии этого лечения". Теперь выяснилось, как отмечает издание, что с дворцом связались лица, в распоряжении которых оказались медицинские документы Миддлтон, с угрозой опубликовать их, "и у него не оставалось иного выбора, кроме как поторопиться, действуя на опережение".

Пока неясно, произошла ли подобная утечка из лондонской клиники, где в январе принцессе сделали операцию на брюшной полости, или откуда-то еще, говорится в статье.

Как сообщалось ранее, трое сотрудников частной лондонской клиники, где проходила лечение принцесса, подозреваются в попытке похитить ее медицинские данные.

42-летняя принцесса Кэтрин в январе перенесла операцию на брюшной полости, после которой ей был рекомендован длительный период восстановления. В течение почти двух месяцев она не появлялась на публике, не распространялись ни фото, ни видео с принцессой. Отсутствие новостей вызвало в Великобритании целую волну слухов. Они усилились после того, как принц Уэльский в конце февраля "по личным причинам" в последний момент отменил участие в панихиде в память о короле Греции Константине II, который приходился ему крестным отцом.