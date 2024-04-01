Глава ФСБ признал: «США предупредили Россию, но…»

ФСБ получила от США определенную информацию о возможности теракта в России, но она «была слишком общей» , заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Его слова приводит Интерфакс.

«Да, действительно, Федеральная служба безопасности получила определенную информацию со стороны спецслужб США о том, что такое, к сожалению, возможно. Но, как наши российские коллеги говорили, информация была слишком общей и не позволила до конца выявить тех, кто участвовал в этом страшном преступлении», — сказал Нарышкин журналистам.

Директор СВР отметил, что между Россией и США действует контртеррористический канал, но он ограничен. По словам Нарышкина, уровень межгосударственного сотрудничества «опущен очень-очень низко».

Спецслужбы США сообщили России о подготовке теракта на территории РФ в начале марта. Информацию об этом распространило посольство США в Москве. Также с предупреждениями выступили несколько европейских государств. Директор ФСБ Александр Бортников признал, что США предупреждали о подготовке теракта в местах массового скопления граждан, но информация носила общий характер и «на тот момент не подтвердилась». Иран также предупреждал Россию о том, что на территории РФ возможна крупная террористическая атака, сообщили 1 апреля источники Reuters. Иранские власти получили эту информацию от подозреваемых в терроризме, задержанных в Иране. Источники Reuters указывали, что информация не содержала конкретных деталей.