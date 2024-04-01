В Мингячевире водный канал со сточными водами впадает напрямую в Куру, соответствующие кадры распространяются в социальных сетях. Также в месте впадения канала в Куру по берегам разбросан мусор. По словам местных жителей, вокруг распространяется сильная вонь.

Сообщается, что подобная ситуация наблюдается и в Ширване. Причем жители населенных пунктов, расположенных дальше по течению реки, пользуются этой водой, в том числе и для питья.

В Производственном объединении Мингячевирского городского ЖКХ в ответ на запрос haqqin.az открестились от проблемы, заявив, что в их полномочия входит лишь управление дождевыми водами.

Как сообщил пресс-секретарь ОАО «Азерсу» Анар Джебраиллы нашему сайту, водопроводно-канализационная система Мингячевира реконструируется. На первом этапе проекта полностью обновлена водопроводная сеть. В этом году планируется полностью обновить канализационную сеть. А со следующего года будет построено сооружение на сточных водах. Все воды, которые там образуются, будут очищены на суше, а затем перенаправлены.