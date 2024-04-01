Единство, равенство и обмен: благотворительная ярмарка Рамазан

Придерживаясь традиции, фонд Red Hearts продолжает радовать наших маленьких друзей в священный месяц Рамазан. Так, Фонд проведет Благотворительную ярмарку Рамазан в рамках социальных проектов совместно с Общественным объединением социальной помощи малообеспеченным семьям «К развитию» и Общественным объединением правового просвещения.

Все доходы от ярмарки, которая пройдет в выставочном зале «Пассаж 1901», пойдут на помощь детям-сиротам. 7 апреля 2024 года с 10:00 до 18:00 гости смогут попробовать вкусную еду, поиграть в игры и поучаствовать в розыгрыше призов.

Месяц Рамазан – это ценная возможность почувствовать дух единства и помощи. По этой причине фонд приглашает всех присоединиться к этой благородной инициативе и подарить радость нуждающимся детям.

Фонд основан в декабре 2019 года по инициативе сотрудников Kapital Bank. С начала своей деятельности в качестве фонда с 2020 года работа его в основном направлена на развитие культуры благотворительности в Азербайджане. Фонд Red Hearts активно участвует в решении актуальных и важных вопросов, таких как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах.

Для более подробной информации — www.redhearts.az.