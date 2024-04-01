КСИР не хуже «Моссада» умеет в эти игры горячая тема
После атаки Израиля на иранское консульство в Сирии посол ИРИ в ООН обратился к Совбезу с просьбой «самым решительным образом осудить это преступное деяние».
Тегерану есть от чего нервничать и требовать международной реакции. Все предыдущие годы Израиль воздерживался в Сирии от прямых ударов по тем его объектам, которые имеют экстерриториальный статус и считаются непосредственно территорией Ирана.
Теперь это перестало быть табу и сразу принесло свои плоды в виде двух погибших генералов: Мохаммада Резы Захеди, командующего силами КСИР в Сирии и Ливане, и его заместителя, бригадного генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими. Уже пишут о том, что это ликвидация чуть ли не уровня Касема Сулеймани – но суть не в этом.
Суть в том, что война между Израилем и Ираном на территории Сирии принимает теперь тотальный характер, без соблюдения даже видимых норм приличий. Это вам не Швейцария и не Оман, где противоборствующие стороны могут встречаться и договариваться даже тогда, когда на других территориях они с энтузиазмом режут друг другу глотки в ожесточенных прокси-войнах.
Что существенно поднимает ставки. Все предыдущие удары по Сирии, кто бы там из иранских военных не погибал, Иран мог спустить на тормозах ради продолжения общей стратегии, но сейчас ситуация принципиально иная – он просто вынужден дать предельно жесткий ответ. Иначе просто не поймут ни внутри страны, ни его ближайшие иностранные союзники и противники.
Проблема Тегерана заключается в том, что его ответ должен быть предельно сбалансирован – и силу показать, и дров не наломать, чтобы не ввязаться в бесконечный круг мести за то, а потом ответа на месть, а потом ответа на ответ.
Тут ведь еще нужно выбрать территорию ответа, что само по себе является задачей нетривиальной даже с точки зрения международного права, пусть Тегеран и говорит сейчас, что «оставляет за собой законные и неотъемлемые основания решительно отреагировать на этот террористический акт». Тут шашкой особенно не помашешь, «семь раз отмерь, один - отрежь».
Теперь Израилю нужно ждать иранского «ответа», что само по себе занятие неблагодарное и тревожное – КСИР не хуже «Моссада» умеет в эти игры. А главное – теперь ограничения сняты, и дипломатические миссии не являются более чем-то неприкосновенным, а, более того, становятся вполне себе законной, по мнению иранцев, целью для их атак.
Конфликт между Ираном и Израилем на территории Сирии приобретает все более непредсказуемый характер. Для воюющих сторон отныне нет табу и красных линий – отныне все дозволено. А это новый шаг к эскалации, границы которой сейчас не возьмется предсказать никто. Все будет зависеть от иранского истеблишмента и руководства еврейского государства, которым, как показывает практика, доверять особо не следует.
Пинг-понг между Израилем и Тегераном, «вы ударили – мы ответили», становится все жестче. Ставки растут, конфронтация зашкаливает, как следствие, управляемость конфликтом теряется. И что будет «на выходе», в «сухом остатке» – большой вопрос. Но явно что ничего хорошего.