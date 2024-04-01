После атаки Израиля на иранское консульство в Сирии посол ИРИ в ООН обратился к Совбезу с просьбой «самым решительным образом осудить это преступное деяние».

Тегерану есть от чего нервничать и требовать международной реакции. Все предыдущие годы Израиль воздерживался в Сирии от прямых ударов по тем его объектам, которые имеют экстерриториальный статус и считаются непосредственно территорией Ирана.

Теперь это перестало быть табу и сразу принесло свои плоды в виде двух погибших генералов: Мохаммада Резы Захеди, командующего силами КСИР в Сирии и Ливане, и его заместителя, бригадного генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими. Уже пишут о том, что это ликвидация чуть ли не уровня Касема Сулеймани – но суть не в этом.

Суть в том, что война между Израилем и Ираном на территории Сирии принимает теперь тотальный характер, без соблюдения даже видимых норм приличий. Это вам не Швейцария и не Оман, где противоборствующие стороны могут встречаться и договариваться даже тогда, когда на других территориях они с энтузиазмом режут друг другу глотки в ожесточенных прокси-войнах.

Что существенно поднимает ставки. Все предыдущие удары по Сирии, кто бы там из иранских военных не погибал, Иран мог спустить на тормозах ради продолжения общей стратегии, но сейчас ситуация принципиально иная – он просто вынужден дать предельно жесткий ответ. Иначе просто не поймут ни внутри страны, ни его ближайшие иностранные союзники и противники.