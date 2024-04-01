Началось большое возвращение, и мы возвращаемся домой. Поздравляю не только шушинцев, но и весь Азербайджан, который на протяжении 30 лет находится в Карабахе, сказал актер азербайджанского кино, народный артист Шамиль Сулейманлы.

Отметив, что его самой большой мечтой было снять фильм в Шуше, народный артист особо отметил, что хочет сняться именно в этом фильме.

В рамках I Государственной программы по «Большому возвращению» на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся масштабные восстановительные и строительные работы, в первую очередь, формируется современная инфраструктура, создаются необходимые условия для устойчивого заселения и экономической реинтеграции. Госкомитетом проводится информационная, пропагандистско-разъяснительная и агитационная работа по возвращению бывших вынужденных переселенцев во вновь созданные населенные пункты. В этом контексте создаются видеоклипы с участием интеллигенции, молодежи и представителей различных профессий из освобожденных от оккупации территорий.

Представляем видеоролик с участием народного артиста Шамиля Сулейманлы.