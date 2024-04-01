Патрушев обвинил НАТО

Инструкторы НАТО на территории нескольких государств занимаются подготовкой наемников и диверсантов для проведения операций, направленных против России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

По его словам, Североатлантический альянс якобы также использует террористические организации в своих интересах, «де-факто является стороной украинского конфликта» и «активно участвует в организации обстрелов» украинскими военными территории РФ.

«В его (НАТО — ред.) рамках принимаются коллективные решения о новых поставках вооружения с повышением их технических и дальнобойных возможностей, а натовские инструкторы на территории нескольких стран проводят подготовку наемников и диверсантов для их участия в антироссийских операциях», — сказал Патрушев.