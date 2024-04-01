Десятки тысяч обращений ветеранов и семей шехидов поступили в Call-центр Минздрава годичный отчет
С целью оказания медицинской реабилитации и психологической помощи ветеранам войны и семьям шехидов с 1 апреля 2023 года функционирует Call-центр Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики с коротким номером 9109.
В пресс-службе министерства сообщили, что Call-центр создан с целью организации контроля оказания услуг медико-психологической реабилитации ветеранам войны с единой платформы, проведения проактивной работы с ветеранами войны и семьями шехидов, обеспечения системного подхода и непрерывного оказания услуг медицинской реабилитации, а также для координированной деятельности совместно с другими государственными структурами.
В целях оперативного рассмотрения обращений, поступивших в Call-центр, сформирована «Единая мониторинговая платформа по оказанию психологической помощи и медицинской реабилитации ветеранам войны и семьям шехидов», интегрированная с соответствующими государственными структурами.
За год функционирования посредством Call-центр были рассмотрены 56 358 обращений ветеранов войны и семей шехидов. Из них 12 062 были прямыми входящими, 44 296 – проактивными звонками.
За прошедший период в специализированные учреждения Министерства здравоохранения для оказания психологической помощи направлено 1940 обращений. Кроме того, поступило 1930 обращений на психиатрическое обследование/лечение. Всего в реабилитационные центры Министерства здравоохранения было направлено 975 обращений. Так, 613 детей шехидов направлены на лечение в Санаторно-курортный реабилитационный центр Минздрава, 338 - в Научно-исследовательский институт медицинской реабилитации и 24 - в Республиканский детский санаторий.
Обращения в Call-центр - 9109 Министерства здравоохранения принимаются круглосуточно в течение всей недели.