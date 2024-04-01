С целью оказания медицинской реабилитации и психологической помощи ветеранам войны и семьям шехидов с 1 апреля 2023 года функционирует Call-центр Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики с коротким номером 9109.

В пресс-службе министерства сообщили, что Call-центр создан с целью организации контроля оказания услуг медико-психологической реабилитации ветеранам войны с единой платформы, проведения проактивной работы с ветеранами войны и семьями шехидов, обеспечения системного подхода и непрерывного оказания услуг медицинской реабилитации, а также для координированной деятельности совместно с другими государственными структурами.

В целях оперативного рассмотрения обращений, поступивших в Call-центр, сформирована «Единая мониторинговая платформа по оказанию психологической помощи и медицинской реабилитации ветеранам войны и семьям шехидов», интегрированная с соответствующими государственными структурами.