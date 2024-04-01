Путин рассказал, кому жить на Руси

В Россию должны приезжать те, кто уважает традиции страны. Новый принцип миграционной политики предложил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

«Приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю», — описал Путин идею предложенного им подхода.

Президент назвал пресечение незаконной миграции одним из приоритетов Министерства внутренних дел. При этом Путин подчеркнул, что на фоне теракта в «Крокусе» необходимо избежать роста в обществе ксено- и исламофобии.