Путин пообещал «добраться» до заказчиков теракта в «Крокусе»

Россия доберется до заказчиков теракта в «Крокусе», заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел.

«Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья, цепочки конечных преступных бенефициаров этого злодеяния. Мы безусловно до них доберемся», — цитирует «Коммерсант» российского лидера.

По мнению Путина, заказчики теракта в «Крокусе» хотели расколоть Россию, спровоцировав рознь, и нельзя допустить использования произошедшего для провоцирования национальной и иной розни в стране.

Глава российского государства подчеркнул, что анализ ситуации с терактом должен быть предельно объективным и профессиональным: «Мы заплатили очень высокую цену». По его словам, на данный момент идет комплексная оценка действий всех правоохранительных, контрольных, надзорных служб и коммерческих организаций, которые отвечали за «Крокус Сити».