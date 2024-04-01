Завершено предварительное следствие по уголовному делу задержанной Службой государственной безопасности Валиды Юсифовой, обвиняемой в государственной измене.

Как стало известно haqqin.az, материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Гянджинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Эльмина Рустамова. Подготовительное заседание суда назначено на 15 апреля.

Валида Юсифова, гражданка Азербайджана, была арестована в Иране в декабре 2022 года по обвинению в шпионаже. В июле 2023 года иранские СМИ сообщили, что Юсифова была освобождена и передана азербайджанской стороне в погранично-пропускном пункте «Астара».