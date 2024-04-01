Пожар в Стамбуле: растет число погибших обновлено 18:08; видео
Число погибших в результате пожара в развлекательном центре под 16-этажным зданием в Стамбуле возросло до 29 человек, сообщает телеканал TRT Haber.
*** 17:31
Не менее 27 человек погибли при пожаре в жилом доме в Стамбуле, сообщает газета Hürriyet.
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, прибывший на место происшествия, сообщил, что в подвале располагался ночной клуб.
Огонь охватил ночной клуб на первом этаже 16-этажного дома в стамбульском районе Шишли. Клуб закрыли по случаю месяца Рамазан. Отмечается, что перед пожаром у сцены прогремел взрыв.
«Причина пожара неизвестна, на первом этаже шел ремонт, все погибшие – это те, кто занимался ремонтом ночного клуба. Власти ведут расследование», – сообщил в пресс-релизе губернатор провинции Давут Гюль. При этом власти не подтверждают сообщения о взрыве перед пожаром.
***16:36
12 человек погибли в результате пожара в 16-этажном здании в деловом центре Гайреттепе. Пострадали 11 человек, семеро из них в тяжелом состоянии, сообщает телеканал CNN Türk.
По его данным, пожар произошел в обеденные часы в подвальном помещении здания, там проводились ремонтные работы в ночном клубе. Причины возгорания выясняются.
Огонь быстро охватил несколько этажей. По данным спасателей, в здании могут находиться люди. В тушении пожара, которое продолжалось почти два часа, участвовали около 80 пожарных, было задействовано до 30 единиц техники.