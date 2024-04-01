Число погибших в результате пожара в развлекательном центре под 16-этажным зданием в Стамбуле возросло до 29 человек, сообщает телеканал TRT Haber.

*** 17:31

Не менее 27 человек погибли при пожаре в жилом доме в Стамбуле, сообщает газета Hürriyet.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, прибывший на место происшествия, сообщил, что в подвале располагался ночной клуб.

Огонь охватил ночной клуб на первом этаже 16-этажного дома в стамбульском районе Шишли. Клуб закрыли по случаю месяца Рамазан. Отмечается, что перед пожаром у сцены прогремел взрыв.

«Причина пожара неизвестна, на первом этаже шел ремонт, все погибшие – это те, кто занимался ремонтом ночного клуба. Власти ведут расследование», – сообщил в пресс-релизе губернатор провинции Давут Гюль. При этом власти не подтверждают сообщения о взрыве перед пожаром.