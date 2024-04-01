Жертв удара по консульству Ирана стало больше

Число погибших в результате удара израильских ВВС по консульству Ирана в Дамаске возросло до 13. Об этом сообщил иранский гостелеканал IRIB со ссылкой на посла исламской республики в сирийской столице Хосейна Акбари.

По его информации, среди погибших - семь иранских военных советников, в том числе двое высокопоставленных генералов Корпуса стражей исламской революции и шесть сирийцев.

Отмечается, что спасатели окончили операцию по разбору завалов и достали тела всех погибших. Ранее сообщалось, что в результате удара здание консульства, находящееся прямо рядом с посольством, разрушено полностью, руководитель иранской дипмиссии был на месте, но не пострадал.

Накануне сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удар по дому в Дамаске. Иранские СМИ проинформировали, что обстрелу подверглось здание консульства Ирана в сирийской столице. В управлении по связям с общественностью КСИР сообщили о гибели семи военных советников: генералов Мохаммада Резы Захеди, Мохаммада Хади Хаджи Рахими и пятерых офицеров. По информации иранского гостелеканала IRIB, Захеди командовал подразделениями сил специального назначения «Кудс» КСИР в Ливане и Сирии.