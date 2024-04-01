В результате взрыва мины в селе Чайлы Тертерского района три человека получили ранения, ведется расследование. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства внутренних дел, Генпрокуратуры Азербайджана и Агентства Азербайджана по разминированию.

Согласно информации, Исмаилов Полад Алыш оглу (1969 г.р.), Тагизаде Арзуман Ахлиман оглу (1992 г.р.) и Багиров Эльмир Эльнур оглу (2006 г.р.) во время выпаса животных на неочищенной от мин территории, на бывшей линии соприкосновения, получили травмы в результате взрыва мины.

В прокуратуре Тертерского района проводится расследование.

МВД, Генеральная прокуратура и ANAMA еще раз призывают граждан соблюдать правила безопасности, не заходить на незнакомые территории, обращать внимание на минные знаки и символы опасности.