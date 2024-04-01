Состояние всех миллиардеров мира оценивается в $14,2 трлн

Число миллиардеров в мире увеличилось за 2023 год до рекордных 2 781 человека, что на 141 больше, чем в 2023 году, их общее состояние достигло небывалых $14,2 трлн. Об этом говорится в опубликованном журналом Forbes 38-м рейтинге богатейших людей мира.

Рейтинг возглавил второй год подряд французский миллиардер Бернар Арно, которому принадлежит группа компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), его состояние оценивается в $233 млрд. Второе место занял руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Его состояние оценивается в $195 млрд. Замыкает тройку лидеров глава компании Amazon Джефф Безос, его состояние оценивается в $194 млрд.

Как отмечает Forbes, больше всех за 2023 год в денежном выражении заработал руководитель компании Meta Марк Цукерберг. Он увеличил свое состояние на $116,2 млрд, до $177 млрд, благодаря росту акций корпорации. Он находится на четвертом месте рейтинга.

Пятое место занял один из создателей корпорации Oracle Ларри Эллисон, его состояние оценивается в $141 млрд.