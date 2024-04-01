Баку и Анкара усиливают военное сотрудничество

Согласно сообщению пресс-службы Минобороны, Закир Гасанов выразил уверенность в том, что совместные производственные проекты, реализуемые между Азербайджаном и Турцией, еще более повысят обороноспособность армий двух братских стран.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в Баку делегацией во главе с председателем Комитета оборонной промышленности Администрации президента Турции Халуком Гёргюном.

В свою очередь, Х.Гёргюн особо подчеркнул, что искренние отношения президентов Азербайджана и Турции благотворно влияют на сферу военного сотрудничества, равно как и на другие сферы.

Стороны выразили удовлетворение нынешним состоянием двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

На встрече с участием посла Турции в Азербайджане Джахита Багчи и руководителей ведущих турецких военно-промышленных компаний были обсуждены перспективы развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.