Путин заявил о «сложном периоде» в истории России

«Россия, как известно, находится в сложном периоде своей истории. Это всем понятно, все ясно в этом смысле. После развала СССР наши геополитические недоброжелатели, безусловно, поставили перед собой цель доразвалить то, что еще осталось от исторической России, то есть доразвалить ее ядро, собственно, Россию, Российскую Федерацию, и подчинить все, что останется, своим геополитическим интересам», - сказал он.

Путин заявил, что они хотят реванша за неудачи в борьбе с Россией в разные периоды истории. Он вспомнил походы Гитлера и Наполеона: «Исторических примеров очень много. Как ни странно, в исторической памяти тех самых недоброжелателей, о которых я сказал, многое сохраняется. Я с этим сталкивался».

Глава российского государства сказал, что «недоброжелатели» стремятся в текущих условиях быстро изменяющегося мира сохранить свою гегемонию, в том числе и за счет России, ее огромных территорий, людских и природных ресурсов.

«Сделать это в том числе за счет России после ее возможного дробления. Видимо, кто-то посчитал нашу страну слабым звеном», – заявил Путин, добавив, что они ошибаются.