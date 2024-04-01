Предупреждение синоптиков

В Азербайджане с 4 апреля ожидается ухудшение погоды, прогнозируется сильный ветер, осадки, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

С утра и до вечера 4 апреля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами - до 23-28 м/с, местами порывы ветра будут достигать 30-33 м/с. Ожидается небольшой дождь.

В регионах Азербайджана 4 апреля будет усиление западного ветра до 15-20 м/с, временами - до 23-28 м/с, местами порывы ветра достигнут 30-32 м/с. В северных и западных районах местами дожди, в горных районах - снег. Возможны грозы и град. В Карабахском и Восточно-Зангезурском, Губа-Гусарском районах, в Центральном Аране и Горном Ширване осадки интенсивные.

Ожидается повышение уровня воды в некоторых реках Большого и Малого Кавказа.