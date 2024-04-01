Израиль отреагировал на удар по консульству Ирана

Израильские ВВС нанесли удар по военному объекту Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в Дамаске, а не по консульству или посольству исламской республики. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

«По данным нашей разведки, это не консульство и не посольство», - заявил он в комментарии телеканалу CNN.

Как отметил Хагари, это был военный объект, принадлежавший подразделению сил специального назначения «Кудс» КСИР.