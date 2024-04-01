В Госдуме заявили, что атаковавшие Россию беспилотники запустили со «степей Средней Азии»

Беспилотники, которые атаковали Елабугу и Нижнекамск в Татарстане, могли запустить с территории одной из «республик Средней Азии», заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

«Не факт, что запустили с территории Украины. …Есть еще у нас республики Средней Азии, которые вполне возможны», — сказал он.

По мнению Гурулева, атаку могли организовать из малонаселенных мест, которые никак не контролируются: «Те степные районы, которые находятся в северной и северо-западной стороне, практически безлюдны, кто не знает. Они не контролируются ни с воздуха, ни радиолокационными станциями. Провести можно что угодно».

Утром 2 апреля беспилотники впервые с начала войны против Украины долетели до Татарстана и атаковали промышленные предприятия. Официально в Киеве атаку не комментировали. При этом РБК-Украина со ссылкой на источник в спецслужбах утверждал, что операцию провело Главное управление разведки (ГУР) Минобороны страны.