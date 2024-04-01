США не хотят, чтобы Украина била по российским НПЗ

У Киева и Вашингтона была договоренность о том, что украинские дроны не будут бить по российским НПЗ, сообщает CNN.

Издание отмечает, что украинские атаки на нефтеперерабатывающие заводы привели к росту мировых цен на нефть: в этом году цена на нефть Brent выросла почти на 13%, что заставило политиков в Соединенных Штатах беспокоиться о их потенциальном экономическом воздействии в важный год выборов.

«Мы уже давно заявляли, что не поощряем и не допускаем терактов внутри России», - сказал CNN один чиновник.

«Такова была сделка с Украиной: мы дадим вам деньги, мы дадим вам оружие, но держитесь подальше от экспортных объектов, держитесь подальше от российских энергоносителей, потому что мы не хотим масштабного энергетического кризиса», - объясняет руководитель глобальной стратегии сырьевых товаров банка RBC Capital Markets Хелима Крофт.