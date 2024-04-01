Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла находящуюся с визитом в Азербайджане делегацию во главе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Россией «основаны на добрососедстве и взаимопонимании, двусторонние связи охватывают многие сферы».

Гафарова, как сообщается, выразила соболезнования в связи с произошедшим в России терактом.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.