Госдеп заверил: Украина будет в НАТО

Украина станет членом Североатлантического альянса, но для этого следует выработать ясную дорожную карту, заявил 2 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне.

"Как союзники заявили в Вильнюсе, Украина станет членом НАТО. Для нас вопрос заключается в том, чтобы выработать хорошую и ясную дорожную карту, чтобы достичь этой развязки", - сказал Блинкен.