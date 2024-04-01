В парламенте Кыргызстана раскритиковали Россию

В парламенте Кыргызстана считают, что граждане республики подвергаются ксенофобии в России.

«Из-за 4 таджикистанцев среди граждан РФ усиливается ксенофобия в отношении граждан Кыргызстана. Это наблюдается не только в Москве, но и в других субъектах РФ. Наших (сограждан) преследуют и оказывается давление», - заявил кыргызский депутат Карганбек Самаков на заседании парламентского комитета.

По его словам, «к гражданам Кыргызстана и до теракта не проявляли хорошее отношение, а теперь это усиливается».