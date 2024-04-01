МИД Азербайджана о сегодняшней трагедии

После 44-дневной Отечественной войны 2020 года жертвами взрывов мин, установленных армянской стороной на территориях Азербайджана, некогда оккупированных Арменией, стали 350 человек.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети Х.

«Сегодня стали жертвами мин еще четыре человека. Отказ армянской стороны предоставить точные карты заминированных территорий препятствует возвращению вынужденных переселенцев в свои дома, а также проведению масштабных ремонтно-восстановительных работ на территориях Азербайджана, подрывает миротворческий процесс в регионе. Международное сообщество должно объединить усилия для устранения минной угрозы в Азербайджане», – заявили в МИД.

Сегодня три человека получили ранения в результате подрыва на мине на территории Тертерского района.

Житель села Бейимсаров Полад Исмайылов, 1969 года рождения, получил многочисленные осколочные ранения лица, правой плечевой кости и правой части грудной клетки.

Жителю села Кябирли Арзуману Тагизаде, 1992 года рождения, диагностировали открытые раны правого плечевого сустава и шеи. Наряду с этим он получил многочисленные осколочные ранения правой верхней конечности и лица.

Жителю села Саров Эльмину Багирову, 2006 года рождения, пришлось ампутировать обе ноги. Ему также диагностировали осколочные ранения левой руки.

Также сегодня на территории села Сарыджалы Агдамского района подорвался на мине сотрудник ANAMA Хаям Алиев, 1987 года рождения. Его состояние оценивается как удовлетворительное.