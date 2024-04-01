Байден отчитал Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден провел во вторник беседу по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщила представитель американской администрации высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном двусторонним отношениям Вашингтона и Пекина.

Байден довел до председателя КНР обеспокоенность Вашингтона помощью, которую Пекин оказывает Москве в войне с Украиной.

Байден выразил обеспокоенность поддержкой КНР войны России в Украине, а также усилиями Пекина, направленными на то, чтобы помочь России восстановить оборонно-промышленную базу.

"Россия, в частности, была темой наших дипломатических переговоров с КНР с самого начала [вторжения в Украину], речь шла о предоставлении летальной помощи и обеспокоенности по поводу возможного применения Россией тактического ядерного оружия в Украине", - добавила чиновница.

Она утверждала, что США с течением времени видели, что КНР начала помогать России восстановить оборонно-промышленную базу, в частности путем сглаживания последствий от санкций со стороны европейских партнеров и помощи в поставке компонентов, которые постепенно приводят к наращиванию возможностей России в Украине. Как отметил представитель американской администрации, упомянутые действия оказывают долгосрочное влияние на европейскую безопасность.

Глава Белого дома также заявил, что действия КНР в Южно-Китайском море могут привести к непредвиденным последствиям:

"Мы все больше обеспокоены тем, что действия КНР в этом регионе могут привести нас к действительно непредвиденным последствиям. Мы ясно дали понять, что по-прежнему привержены обеспечению свободы судоходства и полетов, уважению международного права, мирному разрешению споров в Южно-Китайском море в тесной координации с нашими союзниками и партнерами, но, я думаю, будет справедливо сказать, что все более рискованное поведение [КНР] в этом пространстве вызывает серьезную обеспокоенность".