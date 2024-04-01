Армения готовится к войне о развитии ситуации
Министерство обороны Азербайджана распространяет в последние дни одно заявление за другим о том, что Армения готовится к новым военным провокациям, предупреждая армянскую сторону о том, что любая попытка провокации будет жестко пресечена.
До этих заявлений некоторые телеграм-каналы опубликовали кадры, показывающие движение военной колонны армянской армии в направлении села Араздеян, граничащего с Садаракским районом Нахчывана. Близкие к властям Армении телеграм-каналы тут же сообщили, что речь идет о рядовых учебных мероприятиях — прохождении обучения по управлению военной техникой водителями-новобранцами.
Однако 31 марта Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянская армия в последнее время концентрирует войска вдоль условной границы между двумя странами, более того, в Армении активизировались реваншистские силы, угрожающие Азербайджану войной. Министерство предупредило, что любая попытка провокации против Азербайджана будет немедленно пресечена.
Это заявление было расценено некоторыми зарубежными кругами, поддерживающими Армению, как подготовка к очередной эскалации на границе. Миссия Европейского союза по наблюдению за границами в Армении заявила, что не наблюдают никаких признаков эскалации со стороны Армении, и что вдоль границы царит спокойствие.
Вслед за этим 1 апреля Министерство обороны Азербайджана опубликовало еще одно заявление, в котором говорилось, что распространенное 31 марта заявление не является военной риторикой, а основано на визуальных наблюдениях и кадрах, записанных техническими средствами.
В следующем заявлении Минобороны говорилось, что сосредоточение войск Армении вдоль условной границы и создание опорных пунктов наступательного характера, создание долговременных огневых точек на различных направлениях, строительство фортификационных сооружений были зафиксированы специальными техническими средствами и визуальным наблюдением, имеющимися в распоряжении азербайджанских подразделений.
Таким образом, опасения по поводу следующей эскалации усилились. Официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер в ответ на вопрос журналистов заявил, что Вашингтон разъясняет сторонам, что эскалация никому не выгодна.
Сегодня, 2 апреля, Минобороны Азербайджана распространило информацию о ночной перестрелке на границе и заявило, что армянская армия совершила провокацию с применением стрелкового оружия в направлении Нахчывана.
Все это происходит в то время, когда Запад, используя Армению в качестве плацдарма, проявляет беспрецедентную активность по укреплению своих позиций в регионе Южного Кавказа, вытеснению России из региона. Как стало известно 5 апреля, премьер-министр Армении Никол Пашинян проведет в Брюсселе переговоры в трехстороннем формате с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Эти переговоры вызвали беспокойство как в Баку, так и в Москве. В Баку обеспокоены тем, что Армения пытается получить какие-то гарантии безопасности от Запада. Сами по себе попытки Армении выйти из-под «зонтика» России и укрыться под «зонтиком безопасности» Запада не касаются Баку. Однако укрытие Армении под западным «зонтиком безопасности» может создать угрозу долгосрочным интересам Азербайджана. Потому что, если реваншистские силы в Армении придут к власти не сейчас, а в будущем, то они, уверенные в своей безопасности, могут предпринять попытку реванша против Азербайджана. С другой стороны, такое обеспечение безопасности позволит Армении более нагло вести себя на переговорах и выдвигать какие-либо условия.
А в Москве мотивы беспокойства по поводу встречи 5 апреля очевидны, и говорить об этом подробно уже не приходится.
Но чему служит строительство армянской армией новых укреплений, фортификационных сооружений, долговременных огневых точек на приграничных с Азербайджаном территориях в условиях столь сложного геополитического противостояния?
Из обнародованных Минобороны кадров следует, что армянская армия, сделав выводы из 44-дневной войны и последующих приграничных боев, размещает свою военную технику в бетонных бункерах, покрытых толстым слоем грунта.
Это необходимо для защиты техники от ударов дронов и артиллерии. В Минобороны Армении эти кадры не опровергли, но заявили, что они сделаны в разное время в различных направлениях и смонтированы. Армянская сторона заявляет, что эти инженерные и оборонные объекты создаются «в целях обороны». А вот если дальнобойную артиллерию разместить в укреплённых огневых точках вблизи границы, то это тоже наступательные меры. Потому что задача артиллерии – не только предотвратить нападение, но и оказать огневую поддержку наступающим силам.
Более того, поскольку новые инженерные укрепления армянской армии расположены близко к условной границе, артиллерия, размещенная на этих укрепленных огневых точках, позволяет наносить удары по азербайджанским территориям. Заявленная военная доктрина Азербайджана в отношении Армении заключается в нанесении превентивного удара в случае обнаружения какой-либо концентрации, угрожающей азербайджанским территориям.
Все вышеперечисленное означает, что новые огневые точки и укрепления армянской армии могут стать объектом превентивных ударов со стороны азербайджанской армии. Эти превентивные удары могли бы быть осуществлены, если бы армянская армия не прекратила группироваться вдоль условной границы и увеличила количество провокаций. Поэтому, если армянская армия в ближайшие дни не выведет свои силы из районов, близких к условной границе, риск новой эскалации резко возрастет.