Замгенпрокурора Ирана в Баку

Делегация во главе с заместителем генерального прокурора Исламской Республики Иран по вопросам юстиции, публичного права и предотвращения преступности Голамом Аббасом Торкином находится с рабочим визитом в Азербайджане.

Делегацию, прибывшую в Баку для участия в пятисторонней встрече представителей генеральных прокуратур прикаспийских государств, принял генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев.

На встрече Камран Алиев выразил надежду на то, что «двустороннее сотрудничество будет продолжено и в будущем».

На встрече состоялся «плодотворный обмен мнениями по вопросам защиты прав граждан обеих стран, правовой помощи по пограничным, таможенным, экологическим и другим вопросам».