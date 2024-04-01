Украина защитит оружейные заводы

Заводы по изготовлению вооружений в Украине будут защищены системами ПВО, пишет The New York Times.

Издание сообщает, что Киев уже разместил системы ПВО вокруг некоторых из своих стратегически важных оружейных заводов. NYT не указывает, о каких заводах идет речь.

При этом, по данным газеты, оборонный концерн Rheinmetall и турецкий производитель беспилотников Baykar находятся в процессе строительства производственных заводов в Украине. Кроме того, три французские компании, занимающиеся производством беспилотников и наземной военной техники, близки к заключению аналогичных соглашений.