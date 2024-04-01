Пашинян: Россия не выполняет своих обязательств

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с утверждением, что у России есть обязательства перед его страной, которые она не выполняет. Заявление опубликовано в телеграм-канале главы армянского правительства.

"В отношениях с Россией мы ничего неправильного не делали. Наши российские партнеры не могут показать нам ничего и сказать: "Вот здесь у вас были обязательства, и вы их не выполнили". А мы можем показать и показываем. Мы поднимаем легитимные вопросы и ожидаем на них полноценных ответов. Пока этих ответов нет, чтобы ни говорилось, вопрос не будет решен", - говорится в сообщении.