Россия недовольна помощью США

ФСБ России получала определенную информацию о возможном теракте в «Крокус Сити Холле» от Соединенных Штатов. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин после заседания коллегий ведомства и КГБ Республики Беларусь.

«Действительно, ФСБ получила определённую информацию со стороны спецслужб США о том, что такое, к сожалению, возможно», – заявил Нарышкин.

Он подчеркнул, что полученная от США информация носила общий характер, и с помощью нее не удалось до конца выявить тех, кто принимал участие в террористическом акте в «Крокусе» 22 марта.