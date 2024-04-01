Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 20:57

Как уже сообщалось, руководство Организации договора о коллективной безопасности ответило на просьбу Еревана уточнить зону ответственности блока, отметив, что Организация считает суверенную территорию Армении зоной своей ответственности, однако границы этой территории должны быть согласованы с соседними государствами. «Формулировка о зоне ответственности достаточно сложна и больше призвана привлечь внимание к сложившейся в Армении ситуации, нежели получить объективный ответ, - отметили в ОДКБ. - Потому что, в соответствии с буквой Соглашения о принципах сотрудничества, подписанного ОДКБ, зоной ответственности является суверенная территория государств-членов».

Упомянутый документ представляет собой «Соглашение о статусе формирования сил и средств системы коллективной безопасности», которое было подписано в Москве в 2010 году. В организации отметили, что «зона ответственности ОДКБ заканчивается там, где пересекается государственная граница, которая регулируется на двусторонней основе между Арменией и ее соседями». Таким образом, ОДКБ официально подтверждает условность нынешних границ Армении и Азербайджана, поскольку они не были демаркированы и делимитированы. Армения обвиняет ОДКБ в том, что военный блок не поддержал её во время масштабных столкновений, имевших место вдоль границы с Азербайджаном осенью 2022 года.

В ходе этих столкновений Армения заявившая, что азербайджанские войска «пересекли границу», официально обратилась в ОДКБ за помощью. Но в организации заявили, что говорить о факте посягательств на территорию Армении невозможно, поскольку границы не уточнены. Этот ответ, как выразился премьер-министр Никол Пашинян, заставил Ереван бойкотировать ОДКБ и заморозить деятельность этой структуры в качестве военного блока. На состоявшейся 12 марта пресс-конференции Пашинян заявил, что Ереван выйдет из ОДКБ, если организация «не ответит на вопрос, какова сфера ответственности ОДКБ в Армении». По мнению армянского премьер-министра, если ОДКБ ответит на эти вопросы и ответы будет соответствовать идеям Еревана, то существующие проблемы между Арменией и блоком будут решены. «В противном случае Республика Армения выйдет из ОДКБ. И я не могу сказать, когда», — подчеркнул Пашинян.