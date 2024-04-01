ООН призвала…Украину прекратить бомбить гражданские объекты

ООН призывает «прекратить нападения на гражданскую инфраструктуру», заявили в офисе генсека организации Антониу Гутерриша об атаках дронов в Татарстане.

Целью сегодняшней атаки в российском Татарстане, который находится в более чем 1000 км от Украины, стал завод по сборке «Шахедов». Это была операция ГУР Минобороны Украины.

Украинские беспилотники также ударили по нефтеперерабатывающему заводу ТАНЕКО в Нижнекамске, Республики Татарстан. В 2022 году он поднялся до пятого места в рейтинге крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны с объемом переработки в 16,2 миллиона тонн нефти в год.