В Азербайджане арестован еще один француз: что за провокация?

В Баку арестован гражданин Франции, проникший в депо Бакинского метрополитена и намеренно повредивший имущество, раскрасив несколько вагонов, сообщили haqqin.az в МВД.

В ночь на 30 марта 2024 года гражданин Австралийского Союза П.Хан Пол, гражданин Новой Зеландии Исмаэль де Сент-Квент и гражданин Франции Клерк Тего Гюго умышленно причинили вред государственному имуществу путем незаконного проникновения в депо, принадлежащее Бакинскому метрополитену.

Гражданин Французской Республики Клерк Тего Гюго решением суда был приговорен к 3 месяцам лишения свободы, в отношении остальных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия.

В январе этого года сообщалось, что гражданин Франции Мартин Риан, подозреваемый в осуществлении шпионской деятельности на территории Азербайджана, был задержан 4 декабря и впоследствии арестован судом на 4 месяца.