CША разрушили амбициозные планы России

Планы российских властей утроить экспорт сжиженного газа к 2030 г. и увеличить долю страны на мировом рынке до 20% с нынешних 8% рушатся из-за развязанной Кремлем войны, сообщают оппозиционные российские СМИ.

«Арктик СПГ 2» должен был уже начать поставки зарубежным клиентам, но они не только не начались – в феврале управляющий проектом «Новатэк» был вынужден резко сократить добычу. Покупателей найти не удается, танкеры ледового класса не пришли, а хранить избытки газа негде.

«Арктик СПГ 2» должен был начать поставки сжиженного газа с первой технологической линии в начале 2024 г. Но в ноябре прошлого года США ввели санкции против проекта. «Новатэк» объявил форс-мажор, срок начала экспорта был сдвинут на март. Но пока продажи СПГ так и не начались, а добыча упала с 425 млн кб м в декабре до 250 млн кубометров в январе, а затем и вовсе рухнула в феврале до 83 млн, сообщает Bloomberg, которому удалось ознакомиться с соответствующими данными.