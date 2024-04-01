Главу МИД Азербайджана беспокоит исламофобия

Как сообщили в пресс-службе МИД, на встрече обсуждались «вопросы сотрудничества с Мусульманским советом старейшин, подготовка к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), угрозы исламу на международном уровне, проблемы религиозной солидарности».

Байрамов отметил, что Азербайджан «придает большое значение поощрению единства и солидарности в исламском мире, подчеркнул важность развития взаимной поддержки и сотрудничества в этом направлении на двустороннем, а также многостороннем уровне в рамках региональных и международных организаций».

Коснувшись осуществляемых Азербайджаном проектов в области поощрения диалога культур, министр сказал, что «проводимая в некоторых западных странах политика, направленная против ислама, вызывает серьезную обеспокоенность».

Абдельсалам признал «заслуживающими одобрения вклад Азербайджана в сотрудничество в исламском мире, а также то, что Баку является стороной, выступающей в постконфликтный период с занимаемой им позицией и мирной инициативой». Отмечено значение того, что «в соответствии с прошлогодним опытом в нынешнем году религиозные лидеры также в рамках СОР29 выдвинут совместные инициативы, связанные с борьбой против изменения климата».

В ходе беседы, как сообщается, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.