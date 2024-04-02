НАТО думает, как помочь Украине в обход Трампа

Североатлантический альянс работает над идеей пятилетнего пакета помощи Украине на сумму до $100 млрд, который будет действовать вне зависимости от возможных политических перемен на Западе, в частности в случае победы Дональда Трампа на выборах в США, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

"Это станет переходом Рубикона. У НАТО появится роль в координировании летальной поддержки Украины. Я вижу признаки появления консенсуса", - рассказал газете один из дипломатов, знакомых с ситуацией.

По словам нескольких дипломатов, так называемое предложение "Миссия для Украины" выдвинул генсек НАТО Столтенберг. Согласно плану, альянс должен будет совместно координировать использование, как предполагается, $100 млрд, которые выделят 32 страны-члена альянса.

Если предложение будет одобрено, оно даст НАТО контроль над возглавляемой США контактной группой по Украине и позволит альянсу управлять поставками летального оружия Киеву, поясняет газета.