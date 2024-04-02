МИД обратился к Франции: Всем известно…

«Необоснованные обвинения, выдвинутые 2 апреля 2024 года против Азербайджана министром Европы и иностранных дел Франции Стефаном Сежурне во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США в Париже, в очередной раз являются ярким примером усилий Франции по созданию явной напряженности в регионе и препятствованию мирному процессу.

Недопустимо, чтобы французская сторона обвиняла Азербайджан в агрессивной риторике. Всем должно быть ясно, что политика таких стран, как Франция, прикрывающих агрессию Армении в последние 30 лет, не принесла никакой пользы.

При этом французская сторона должна понимать, что пока осуществляемая ею деструктивная деятельность не будет прекращена, это не принесет пользы ни пострадавшему имиджу Франции, ни Армении, которую она всячески защищает», - отмечается в заявлении.