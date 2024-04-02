В Европе шокированы реакцией США на атаки на Россию

Призывы США к Украине прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам шокируют по крайней мере часть европейских политиков. В частности, в этом призналась депутат Европейского парламента от Германии Виола фон Крамон-Таубадель.

Она отметила, что удары по российским НПЗ могут сократить экономическую способность России продолжать войну, поэтому требования американцев о прекращении таких ударов являются "абсолютно неприемлемыми".

"Да ладно вам! Мы же говорим о существовании страны (...) Как вы можете в США, сидя по другую сторону Атлантики, говорить, чтобы этого не делали? Я была действительно шокирована, когда прочитала это. Шокирована и разочарована", - заявила Крамон-Таубадель.

По мнению евродепутата, это был "сильный сигнал слабости" США, который "подрывает амбиции" Украины освободить свою территорию от российских оккупантов.

Зато в Германии, как уверяет Крамон-Таубадель, люди в целом одобрительно относятся к украинским ударам по НПЗ в России.

22 марта авторитетное издание Financial Times со ссылкой на собственные источники написало, что США недовольны ударами Украины по российским НПЗ и что руководство СБУ и ГУР было проинформировано об этом.

Один из собеседников издания сказал, что Белый дом "все больше разочарован наглыми атаками украинских беспилотников" по российским НПЗ. В частности, американцы боятся роста мировых цен на нефть и ударов России по западной энергетической инфраструктуре.

После этого представитель Государственного департамента (МИД) США Мэтью Миллер официально заявил, что Вашингтон "не поощряет и не поддерживает нанесение ударов Украиной за пределами ее территории". Он отметил, что это давняя принципиальная позиция, о которой Украина была проинформирована.