Ульвия Худиева, собкор 2 апреля 2024, 23:48

Во всем мире, и в том числе в Азербайджане, количество пациентов, ждущих очередь на трансплантацию органов, растет с каждым годом. Что неудивительно, если учесть, что при лечении почечной и печеночной недостаточности трансплантация для больного – это зачастую единственный способ сохранить жизнь. Тем приятнее констатировать, что сегодня трансплантация органов в Азербайджане, которая из-за «заоблачных» цен казалась раньше совершенно невозможной, осуществляется в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Как известно, в августе прошлого года пакет ОМС пополнился новыми медицинскими услугами, в список которых вошли сложные операции, в том числе трансплантация почек и печени.

За этот период в рамках системы ОМС были трансплантированы органы около сорока пациентам. Один из них – житель Сальянского района Шахрух Зарбали, который с подростковых лет был вынужден пользоваться диализным аппаратом. Несколько лет назад Шахруха прооперировали, пересадив ему почку бабушки. Однако после перенесенного гриппа его состояние резко ухудшилось. Денег на новую трансплантацию у семьи Зарбали не было, но на помощь пришла система ОМС. На этот раз в роли донора выступила сестра Шахруха, а операцию по пересадке провел известный врач Мирджалал Казими, заведующий отделением хирургии и трансплантации органов Центральной таможенной больницы. В настоящий момент брат и сестра чувствуют себя хорошо. Отец троих детей Орхан Заманов был доставлен из Шамкира в Центральную таможенную больницу в состоянии комы. Перенесенный гепатит привел к циррозу печени. Донором Орхана стала его супруга. «Состояние мужа ухудшалось, но мы не ожидали, что он впадет в кому, - рассказала Заманова. - Орхан простой рабочий, я домохозяйка. Раньше такая операция была бы нам просто не по карману. Сейчас чувствуем себя хорошо». Мать десятилетнего Тарана Мамедова со слезами на глазах благодарит врачей и всех, кто помог внедрить в стране практику обязательного медицинского страхования. Она рассказала, что сын упал во время занятий спортом и получил серьезную травму, приведшую к разрыву печени. Положение казалось безнадежным, но помогла система ОМС. Ну и, конечно, добровольный донор в лице Афет Джаббаровой.

Трансплантолог Мирджалал Казими рассказал корреспонденту haqqin.az, что полная недостаточность одного из органов человека вовсе не означает конец жизни. Как правило, трансплантация органов спасает, казалось бы, безнадежных больных. «Включение трансплантации почек и печени в пакет услуг на самом деле является принципиально важным решением, - пояснил Мирджалал Казими. - Это продолжение мер, реализуемых государством в сфере здравоохранения. А по сути, один из показателей развития данной сферы. Пару лет назад в Центральной больнице Нефтяников при поддержке государства была полностью обновлена материально-техническая база трансплантации органов, а позднее были созданы условия для проведения таких операций и в других больницах». Казими добавил, что до введения системы обязательного медицинского страхования пациенты из бедных и малоимущих семей не могли позволить себе такие операции. «Основными проблемами при трансплантации органов были финансовые трудности пациентов и вопрос доноров, - отметил Казими. - Трансплантация органов – одна из самых дорогостоящих операций в мировой медицине. Именно поэтому ОМС стало реальным спасением для пациентов с финансовыми проблемами». По словам хирурга, с августа прошлого года были проведены десятки операций, оплата которых была покрыта за счет системы обязательного медицинского страхования.