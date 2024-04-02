Протестующие добрались до резиденции Нетаньяху ВИДЕО; обновлено 01:31

Несколько часов назад в Израиле протестующие приблизились к резиденции премьера страны Биньямина Нетаньяху. 

Произошедшее возмутила министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, который заявил, что Нетаньяху недостаточно хорошо защищен.

Я требую, чтобы ШАБАК немедленно проснулся и серьезно отнесся к безопасности премьер-министра Израиля и его семьи. Ситуация, когда тысячи людей врываются в район дома премьер-министра, а ШАБАК закрывает на это глаза, неприемлема, - возмутился Итамар Бен-Гвир.

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В Израиле протестующие пытаются прорваться к резиденции премьера страны Биньямина Нетаньяху.

Участники протестной акции требуют от главы израильского кабмина немедленно уйти в отставку. Они считают, что руководство страны должно немедленно заключить с ХАМАС сделку по освобождению заложников.