Порошенко хочет участвовать в президентских выборах

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, что собирается участвовать в следующих выборах главы государства.

«Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах - да», - сказал он.

Политик также отметил, что для проведения выборов Украине необходимо добиться успеха в боевых действиях. Кроме того, он сообщил, что намерен баллотироваться в Европарламент в случае вступления Украины в Евросоюз.