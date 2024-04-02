Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 00:29

Генерал Мохаммад Реза Захеди, убитый на днях в результате удара ВВС Израиля по иранскому консульству в Сирии, считался вторым по влиянию человеком в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) после убитого в 2020 году генерала Касема Сулеймани. Атака, в результате которой погибли одиннадцать иранских офицеров, в том числе генерал Захеди, может привести к более масштабной эскалации на Ближнем Востоке и ракетным ударам Ирана по израильским объектам в соседних странах.

Генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими, заместитель Захеди, также был убит в результате авиаударов вместе с как минимум пятью другими советниками КСИР. Захеди являлся старшим командиром сил «Аль-Кудс» - тайного крыла внешней разведки и военизированного подразделения Корпуса стражей исламской революции. Командовал подразделениями в Ливане и Сирии, исполняя роль главного связника в отношениях Тегерана с «Хезболлой» и президентом Сирии Башаром Асадом. Захеди, более известный среди пехотинцев КСИР под именем Хасана Махдави, присоединился к элитным вооруженным силам спустя два года после Исламской революции 1979 года, завершившейся установлением власти клерикального истеблишмента. Первую командирскую должность получил во время ирано-иракской войны, возглавив небольшое подразделение. После войны Захеди был назначен руководителем крупного штаба, занимавшегося в основном обучением кадетов.

В 2005 году верховный лидер Али Хаменеи назначил Захеди командующим сухопутными войсками КСИР. До этого он несколько лет обучал иранских силовиков на окраинах Тегерана методам подавления антиправительственных протестов. Высокопоставленный генерал действовал в связке с Сулеймани, который до самой смерти командовал отрядом «Аль-Кудс» КСИР, проводил консультации с Хасаном Насраллой, лидером «Хезболлы», сыграв решающую роль в поставках иранских ракет в Ливан, за что и попал под американские санкции. Силы «Аль-Кудс», деятельность которых опирается на диверсионные сети по всему Ближнему Востоку, сталкиваются после убийства Захеди с серьезными проблемами. Саид Голкар, доцент кафедры политологии университета Теннесси (США), рассказывает в интервью, что смерть Захеди стала «самой значительной потерей КСИР после убийства Касема Сулеймани».

«КСИР по-прежнему полагается только на одного человека и его сети и не может функционировать независимо от них, - сказал Голкар. - Когда вы устраняете ключевую фигуру в иерархии, это вызывает институциональный беспорядок. Поиск преемника Захеди, особенно в условиях кризиса на Ближнем Востоке, будет трудоемкой задачей». В отличие от предыдущих подобных атак, Иран в понедельник подтвердил смерть Захеди и пообещал принять ответные меры. А сын погибшего призвал «не оставлять без ответа» смерть своего отца. Посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари заявил, что ответ ИРИ на удар будет «таким же масштабным и жестким». «Иран примет ответные меры, но крупная война между двумя странами маловероятна», — сказал по этому поводу Саид Голкар. Эксперт отметил, что целью ответных ударов Ирана могут стать израильские объекты, расположенные в соседних странах, обратив при этом внимание на официальное заявление Тегерана, в котором четко сказано, что в ответ на атаку Израиля Иран прибегнет к беспощадным ответным мерам.

Как сообщило государственное информационное агентство IRNA, президент Ирана Ибрахим Раиси, обвинив Израиль в нападении, заявил, что оно «не останется без ответа». По словам Раиси, ответные меры Ирана могут быть очень жесткими, поскольку на сей раз Израиль нанес удар по зданию дипломатической миссии Ирана. Речь идет о консульстве ИРИ, которое включает в себя резиденцию посла и расположенное рядом с ним посольство Ирана. «Возможно, это первый случай, когда сионистский режим позволяет себе атаковать официальное здание посольства ИРИ, над которым поднят флаг Исламской Республики», — заявил посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари. Нассер Канаани, представитель МИД Ирана, предупредил, что Тегеран «сохраняет за собой право принять ответные меры и сам будет решать, какие ответ и наказание ждут агрессора». А глава МИД ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян назвал нападение «нарушением всех международных обязательств и конвенций», которое требует «серьезного ответа» со стороны международного сообщества.