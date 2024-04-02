Иран не простит убийство генерала. Остается открытая война горячая тема
Генерал Мохаммад Реза Захеди, убитый на днях в результате удара ВВС Израиля по иранскому консульству в Сирии, считался вторым по влиянию человеком в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) после убитого в 2020 году генерала Касема Сулеймани.
Атака, в результате которой погибли одиннадцать иранских офицеров, в том числе генерал Захеди, может привести к более масштабной эскалации на Ближнем Востоке и ракетным ударам Ирана по израильским объектам в соседних странах.
Генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими, заместитель Захеди, также был убит в результате авиаударов вместе с как минимум пятью другими советниками КСИР.
Захеди являлся старшим командиром сил «Аль-Кудс» - тайного крыла внешней разведки и военизированного подразделения Корпуса стражей исламской революции. Командовал подразделениями в Ливане и Сирии, исполняя роль главного связника в отношениях Тегерана с «Хезболлой» и президентом Сирии Башаром Асадом.
Захеди, более известный среди пехотинцев КСИР под именем Хасана Махдави, присоединился к элитным вооруженным силам спустя два года после Исламской революции 1979 года, завершившейся установлением власти клерикального истеблишмента.
Первую командирскую должность получил во время ирано-иракской войны, возглавив небольшое подразделение. После войны Захеди был назначен руководителем крупного штаба, занимавшегося в основном обучением кадетов.
В 2005 году верховный лидер Али Хаменеи назначил Захеди командующим сухопутными войсками КСИР. До этого он несколько лет обучал иранских силовиков на окраинах Тегерана методам подавления антиправительственных протестов.
Высокопоставленный генерал действовал в связке с Сулеймани, который до самой смерти командовал отрядом «Аль-Кудс» КСИР, проводил консультации с Хасаном Насраллой, лидером «Хезболлы», сыграв решающую роль в поставках иранских ракет в Ливан, за что и попал под американские санкции.
Силы «Аль-Кудс», деятельность которых опирается на диверсионные сети по всему Ближнему Востоку, сталкиваются после убийства Захеди с серьезными проблемами.
Саид Голкар, доцент кафедры политологии университета Теннесси (США), рассказывает в интервью, что смерть Захеди стала «самой значительной потерей КСИР после убийства Касема Сулеймани».
«КСИР по-прежнему полагается только на одного человека и его сети и не может функционировать независимо от них, - сказал Голкар. - Когда вы устраняете ключевую фигуру в иерархии, это вызывает институциональный беспорядок. Поиск преемника Захеди, особенно в условиях кризиса на Ближнем Востоке, будет трудоемкой задачей».
В отличие от предыдущих подобных атак, Иран в понедельник подтвердил смерть Захеди и пообещал принять ответные меры. А сын погибшего призвал «не оставлять без ответа» смерть своего отца.
Посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари заявил, что ответ ИРИ на удар будет «таким же масштабным и жестким».
«Иран примет ответные меры, но крупная война между двумя странами маловероятна», — сказал по этому поводу Саид Голкар.
Эксперт отметил, что целью ответных ударов Ирана могут стать израильские объекты, расположенные в соседних странах, обратив при этом внимание на официальное заявление Тегерана, в котором четко сказано, что в ответ на атаку Израиля Иран прибегнет к беспощадным ответным мерам.
Как сообщило государственное информационное агентство IRNA, президент Ирана Ибрахим Раиси, обвинив Израиль в нападении, заявил, что оно «не останется без ответа». По словам Раиси, ответные меры Ирана могут быть очень жесткими, поскольку на сей раз Израиль нанес удар по зданию дипломатической миссии Ирана.
Речь идет о консульстве ИРИ, которое включает в себя резиденцию посла и расположенное рядом с ним посольство Ирана.
«Возможно, это первый случай, когда сионистский режим позволяет себе атаковать официальное здание посольства ИРИ, над которым поднят флаг Исламской Республики», — заявил посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари.
Нассер Канаани, представитель МИД Ирана, предупредил, что Тегеран «сохраняет за собой право принять ответные меры и сам будет решать, какие ответ и наказание ждут агрессора».
А глава МИД ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян назвал нападение «нарушением всех международных обязательств и конвенций», которое требует «серьезного ответа» со стороны международного сообщества.
Израильские военные заявили телеканалу CNN, что не комментируют зарубежные сообщения. Однако представитель ЦАХАЛа отметил, что Израиль считает, что пораженным объектом было «военное здание сил «Аль-Кудса», в котором размещалось подразделение КСИР, ответственное за зарубежные операции.
«По данным нашей разведки, это вовсе не консульство и не посольство, - заявил CNN контр-адмирал Даниэль Хагари, официальный представитель Армии обороны Израиля. - Повторяю, это не консульство и не посольство, а военный объект сил «Аль-Кудса» в Дамаске, замаскированный под гражданское здание».
Как сообщает газета New York Times, четверо чиновников в Иерусалиме, пожелавших сохранить инкогнито, признали, что нападение осуществил Израиль.
Газета также отмечает, что скрытое противостояние между Израилем и Ираном все больше напоминает открытую войну…