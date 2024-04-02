США: Киев никогда не попадет в руки России

США уверены, что России не удастся взять под свой контроль Киев, несмотря на то, что такие опасения существовали в начале войны, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу LCI.

«Я убежден, что это уже сделано», - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, могут ли США пообещать Украине, что Киев «никогда не попадет в руки России».

«То есть этого не будет, этого никогда не случится», - сказал Блинкен.