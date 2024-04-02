США обратились к Ирану после израильской атаки на иранский дипломатический объект в Дамаске, заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

«Мы ясно дали понять Ирану по частным каналам, что не несем ответственности за удар, который был нанесен по Дамаску», - сказала Сингх.

«Я думаю, что в связи с высокой напряженностью в регионе мы хотели предельно ясно заявить по частным каналам, что США не причастны к удару по Дамаску», - добавила она.

Она добавила, что, по оценкам США, «несколько высших руководителей КСИР», как они полагают, были убиты в результате удара, но США не смогли независимо подтвердить их личности.

«Израильтяне не уведомили нас ни о своем ударе, ни о предполагаемой цели их удара в Дамаске», - сказала Сингх.

Тем не менее официальные лица США и Израиля взаимодействовали на «разных уровнях» после нападения. И поскольку это был удар не со стороны США, по словам Сингх, Пентагон не знал, по какому объекту был нанесен удар.

«Но нет, мы не поддерживаем нападения на дипломатические объекты», - сказала она.

КСИР Ирана в понедельник сообщил о гибели семи своих членов, включая высокопоставленных лиц, в результате израильского удара по консульству Ирана в Дамаске.