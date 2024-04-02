НАТО создаст фонд для поставок оружия Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложит на саммите НАТО в США в июле создать фонд в $100 млрд для оплаты поставок оружия Украине в течение пяти лет, а также передать от США под контроль НАТО координацию всех военных поставок Киеву. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Эти предложения Столтенберга, по мнению агентства, должны стать компенсацией Украине за отказ НАТО приглашать эту страну в альянс. В свою очередь газета Financial Times обратила внимание читателей, что это позволит США сократить свою помощь Украине с $60 млрд до $16 млрд.

«Столтенберг предложит создать фонд на основании взносов стран альянса объемом в $100 млрд в течение пяти лет в качестве части пакетных соглашений, которые предстоит подписать лидерам стран альянса на саммите в июле в США», - отмечает агентство. Оно подчеркивает, что официальных подтверждений от штаб-квартиры НАТО пока нет, фонд должен быть одобрен всеми странами НАТО, и есть высокая вероятность, что до июля в это предложение могут быть внесены изменения.

В настоящий момент, как сообщает Bloomberg, страны НАТО спорят, должны ли их прямые двусторонние поставки оружия Киеву засчитываться в качестве взносов в рамках этого фонда.

По информации агентства, Столтенберг также предложит передать под контроль НАТО управление контактной группой по военному содействию Киеву (формат «Рамштайн»), находящейся сейчас в ведении Пентагона. По данным Bloomberg, передача в руки НАТО контроля над всеми поставками оружия Украине «будет означать крупнейший сдвиг парадигмы для военного альянса, который ранее дистанцировался от этих усилий, опасаясь втягивания в военный конфликт с Россией».