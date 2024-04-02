Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании правящей Партии справедливости и развития заявил, что «инфляционное давление и его последствия, появившиеся после роста стоимости жизни, пандемии COVID-19 и российско-украинской войны», повлияли на результаты муниципальных выборов 31 марта.

«Поддержка ПСР снизилась с 44,3% до 35,5%. Партия пережила серьезную потерю голосов. Основная причина - избиратели, проголосовавшие за ПСР 10 месяцев назад [на всеобщих выборах], на этот раз не пришли голосовать. Влияние оказали высокая стоимость жизни, инфляционное давление, которое началось с пандемии и усилилось после российско-украинского конфликта», - приводит слова Эрдогана во время выступления на заседании центрисполкома ПСР газета Star.

Президент Турции отметил, что причиной снижения поддержки также является «недостаточная работа штабов как с организацией предвыборного процесса, так и кандидатами». Он указал, что эти вопросы следует обсудить подробно, включая тему отбора кандидатов. Кризис в секторе Газа, по его словам, тоже повлиял на снижение поддержки партии вследствие «политических атак ряда кругов, которые не удалось убедить» в правильности действий и позиции властей в этом вопросе.

«Пенсионеры более всех пострадали от снижения благосостояния из-за высокой инфляции. Мы уже получали жалобы наших пенсионеров во время поездок в провинции. Мы пытались ослабить это давление единовременными выплатами, повышением заработной платы до 50% и другими шагами, не нарушая при этом бюджетной дисциплины. Но нам это не удалось», - отметил президент.

Эрдоган указал, что ПСР «обязана устранить все упущения везде, где есть недостатки, ошибки или предательство», и партия «не возложит вину за результаты выборов на нацию». Он обратил внимание и на «проблему высокомерия» части функционеров ПСР. «Эта проблема распространилась на наши провинциальные, уездные и городские структуры, на наших мэров, депутатов и бюрократию. Самый большой враг партии - это возведение стен между ее чиновниками и народом», - сказал Эрдоган.

Президент Турции добавил, что каждый случай проигрыша на выборах нельзя свести к одной причине, и каждая такая ситуация будет проанализирована. Он указал, что никому не позволит впустую «потратить 22 года тяжелой борьбы ПСР» и призвал выполнять работу «идеально от начала до конца».

Напомним, партия Эрдогана впервые за время нахождения у власти с 2002 года потерпела поражение на муниципальных выборах 31 марта. 37,76% голосов избирателей на них получила главная оппозиционная Народно-республиканская партия, ПСР набрала 35,48%. Крупнейшие города страны (Стамбул, Анкара и Измир), а также ряд других городов возглавили представители оппозиционной партии.