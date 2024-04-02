Более чем за две недели до теракта в «Крокус Сити Холле», 6 марта, власти США предупреждали Россию, что именно эта площадка может стать потенциальной целью атаки, пишет The Washington Post со ссылкой на двух неназванных американских чиновников, знакомых с обсуждением вопроса.

Это противоречит утверждениям Москвы о том, что предупреждения США были слишком общими, и «поднимает новые вопросы о том, почему российские власти не приняли более решительные меры» для защиты людей, пишет издание.

Вашингтон регулярно делится информацией о возможных терактах с другими странами, но предупреждение о конкретных целях чиновники и эксперты называют необычным — по их словам, это может привести к раскрытию того, как США получили информацию. Однако информация о подготовке теракта в Москве указывала на потенциальную опасность для американцев в России.

При этом, как пишет WP, были признаки того, что российские власти, по крайней мере на начальном этапе, отнеслись к предупреждению серьезно. По словам одного из собеседников издания, сообщение США включало в том числе информацию о подготовке теракта в синагоге. На следующий день ФСБ отчиталась, что предотвратила нападение ИГИЛ на синагогу в Москве.

Представитель Совета национальной безопасности отказался от комментариев. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы журналистов.

7 марта посольство США в России сообщило, что «экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные скопления людей в Москве, включая концерты». За три дня до теракта, 22 марта, президент РФ Владимир Путин назвал «провокационные заявления» западных властей «откровенным шантажом» и намерением дестабилизировать общество. Спустя несколько дней после теракта директор ФСБ Александр Бортников признал, что спецслужбы США предупреждали Москву о подготовке нападения, но эта информация носила общий характер. О том, что информация, полученная от США, была «слишком общей», также заявил 2 апреля директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Ответственность за теракт взяла на себя ячейка ИГИЛ в Афганистане под названием «Вилаят Хорасан». Однако российские власти увидели в теракте «украинский след». По последним данным, в теракте погибли 144 человека, десятки человек остаются в списках пропавших без вести.